Таможня ставит крест на приграничном бизнесе

Пресс-служба СЗТУ сообщает, что с каждым годом будут поэтапно снижаться весовые и стоимостные лимиты беспошлинного ввоза товаров через таможню.

Это означает, что начиная с 2018 года до 2021 года каждый январь будет понижаться не только весовой, но и стоимостный лимит на ввоз товаров, за которые не нужно доплачивать.

Так, по сообщению пресс-службы СЗТУ, с января 2018 года будут действовать существующие нормы — беспошлинно можно будет ввозить товары на общую сумму не более 1 500 евро и весом до 50 килограммов.

Уже с января 2019 года эти лимиты изменятся, но незначительно. Так, ставки снизятся до 1 000 евро и 50 килограммов.

С января 2020 года — до 750 евро и 35 килограммов, а с первого месяца 2021 года и вовсе опустятся до 500 евро и 25 килограммов.

Таким образом, популярный приграничный бизнес может столкнуться с проблемами и дополнительными затратами, которые возникнут из-за уплаты пошлин на объёмные партии товаров. Отдельно отмечается, что изменения не коснутся товаров, ввозимых в сопровождаемом багаже авиатранспортом. Путешествуя самолетом, по-прежнему можно беспошлинно привезти с собой из-за рубежа покупки на сумму до 10 тысяч евро и весом не более 50 килограммов.