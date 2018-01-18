Ижевск вошел в топ-10 самых популярных туристических городов Приволжья

Ижевск. Удмуртия. Ижевск занял 7 место в топ-10 самых популярных туристических городов Приволжского федерального округа по итогам 2017 года. Как сообщает сервис Tvil.ru, рейтинг составлен по данным бронирования отелей и апартаментов.

В прошлом году в столице Удмуртии туристы проживали в отелях и квартирах в среднем на 1,5 ночи и платили 1,9 тыс. рублей в сутки.

Дешевле всего в ПФО проживание путешественникам обошлось в Ижевске, Чебоксарах и Саранске, а дороже всего — в Нижнем Новгороде.

Топ-10 популярных у туристов в 2017 году городов выглядит следующим образом (стоимость проживания в сутки):

1. Казань — 3,1 тыс. рублей;

2. Нижний Новгород — 3,2 тыс. рублей;

3. Самара — 2,6 тыс. рублей;

4. Пермь — 2,3 тыс. рублей;

5. Уфа — 2,5 тыс. рублей;

6. Саратов — 1,9 тыс. рублей;

7. Ижевск — 1,9 тыс. рублей;

8. Ульяновск — 2,6 тыс. рублей;

9. Чебоксары — 1,5 тыс. рублей;

10. Саранск — 1,6 тыс. рублей.