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Ижевск вошел в топ-10 самых популярных туристических городов Приволжья
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Ижевск вошел в топ-10 самых популярных туристических городов Приволжья 

ИА «Сусанин» 18 января 2018
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Ижевск занял 7 место в топ-10 самых популярных туристических городов Приволжского федерального округа по итогам 2017 года. Как сообщает сервис Tvil.ru, рейтинг составлен по данным бронирования отелей и апартаментов.
В прошлом году в столице Удмуртии туристы проживали в отелях и квартирах в среднем на 1,5 ночи и платили 1,9 тыс. рублей в сутки.
Дешевле всего в ПФО проживание путешественникам обошлось в Ижевске, Чебоксарах и Саранске, а дороже всего — в Нижнем Новгороде.
Топ-10 популярных у туристов в 2017 году городов выглядит следующим образом (стоимость проживания в сутки):
1. Казань — 3,1 тыс. рублей;
2. Нижний Новгород — 3,2 тыс. рублей;
3. Самара — 2,6 тыс. рублей;
4. Пермь — 2,3 тыс. рублей;
5. Уфа — 2,5 тыс. рублей;
6. Саратов — 1,9 тыс. рублей;
7. Ижевск — 1,9 тыс. рублей;
8. Ульяновск — 2,6 тыс. рублей;
9. Чебоксары — 1,5 тыс. рублей;
10. Саранск — 1,6 тыс. рублей.
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