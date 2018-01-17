Трансферы сделали «Зенит» самым прибыльным клубом Европы

Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) опубликовал подробный финансовый отчет за 2016 финансовый год. Из него следует, что российский клуб «Зенит» получил самую высокую прибыль среди всех клубов UEFA — 77 млн евро. На втором месте с большим отрывом — Tottenham с 44 млн евро.

Прибыль «Зенита» объясняется трансферами — Халка (56 млн евро), Гарая (24 млн евро) и Витцеля (24 млн евро), пишет Sports.ru . Больше половины клубов из трех верхних лиг отчитались о прибыли несмотря на расходы на трансферы, а все пять клубов из других лиг, вошедшие в топ-20 по прибыли, на трансферах зарабатывали, следует из отчета. Из 96 трансферов дороже 15 млн евро только четыре игрока ушли в клубы лиг вне «большой пятерки», среди них все трое легионеров «Зенита».

Если не учитывать расходы и доходы во время трансферных окон, «Зенит» откатывается по выручке на десятое место. В топ выходят Manchester United с 232 млн евро, Real Madrid с 137 млн евро и Paris Saint-Germain F. C. с 106 млн евро. По выручке «Зенит» оказался на 21 месте со 180 млн евро. В лидерах — снова Manchester United (689 млн евро), FC Barcelona и Real Madrid (по 620 млн евро).

По выручке от продажи билетов «Зенит» не входит в двадцатку, однако ситуацию может улучшить новый стадион, пишет UEFA.