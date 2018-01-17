Ещё
Трансферы сделали «Зенит» самым прибыльным клубом Европы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трансферы сделали «Зенит» самым прибыльным клубом Европы 

Ведомости 17 января 2018
Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) опубликовал подробный финансовый отчет за 2016 финансовый год. Из него следует, что российский клуб «Зенит» получил самую высокую прибыль среди всех клубов UEFA — 77 млн евро. На втором месте с большим отрывом — Tottenham с 44 млн евро.
Прибыль «Зенита» объясняется трансферами — Халка (56 млн евро), Гарая (24 млн евро) и Витцеля (24 млн евро), пишет Sports.ru. Больше половины клубов из трех верхних лиг отчитались о прибыли несмотря на расходы на трансферы, а все пять клубов из других лиг, вошедшие в топ-20 по прибыли, на трансферах зарабатывали, следует из отчета. Из 96 трансферов дороже 15 млн евро только четыре игрока ушли в клубы лиг вне «большой пятерки», среди них все трое легионеров «Зенита».
Если не учитывать расходы и доходы во время трансферных окон, «Зенит» откатывается по выручке на десятое место. В топ выходят Manchester United с 232 млн евро, Real Madrid с 137 млн евро и Paris Saint-Germain F. C. с 106 млн евро. По выручке «Зенит» оказался на 21 месте со 180 млн евро. В лидерах — снова Manchester United (689 млн евро), FC Barcelona и Real Madrid (по 620 млн евро).
По выручке от продажи билетов «Зенит» не входит в двадцатку, однако ситуацию может улучшить новый стадион, пишет UEFA.
Кроме того, оказалось, что в России самый большой разрыв в цене клубных футболок. Если в Германии отрыв FC Bayern от Werder Bremen не превышает 20 евро, то футболка «Зенита» вчетверо дороже футболки ФК «Арсенал» (Тула).
Ведомости: последние новости
Биткойн опустился ниже $8000 на новости о запрете Google рекламы криптовалют Совет директоров «Мегафона» рекомендовал не выплачивать дивиденды в 2018 году В Германии задержали подозреваемого в контрабанде кокаина через посольство России
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля550
Нарышкин ответил Мэй на «разрушение» российской разведки51
Порошенко припасет по 9 граммов свинца на россиянина76
В США потребовали заблокировать «Северный поток-2»366
Порошенко предложили заткнуться в ответ127
Видео
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение