УЕФА: выручка «Зенита», долги ЦСКА и 502 миллиона на зарплаты в России 

ДОХОДЫ ЕВРОПЕЙСКИХ ЛИГ За шестилетний период (с 2010 по 2016 годы) клубы 16 из 20 европейских лиг приумножили свои доходы. Англия по этому показателю уходит в отрыв — каждый клуб премьер-лиги в среднем увеличил доход на 110 миллионов евро. Российская премьер-лига располагается на шестой позиции. Ее клубы стали зарабатывать на 5,4 миллиона больше. Тем не менее, в России доходы растут медленнее всего, вторая по этому показателю из топ-6 — Италия.
Рост за шесть лет Место в рейтинге
Средний доход клуба (за шесть лет)
Процент роста доходов
+2,206 млн евро
1 Англия
110,3 82%
+1,049 2 Германия
58,3 64%
+886 3 Испания
44,3 54%
+428 4 Италия
21,4 27%
+411 5 Франция
20,5 38%
+86 6 Россия
5,4 14%
«ЗЕНИТ» В ТОП-30 Список из 30 клубов с самой большой выручкой включает лишь один российский — «Зенит». Он расположился на 21-й строчке. Доходы клуба в 2016 году составили 180 миллионов евро. Больше всего денег получил «Манчестер Юнайтед» — 689 миллионов евро, причем его доходы выросли сразу на 32 процента. А самым успешным по росту доходов (на 66%) стал «Лион». В среднем же клубы увеличивали свои заработки на 12 процентов за год.
1 «Манчестер Юнайтед» (Англия) — 689 млн евро +32%
2 «Барселона» (Испания) — 620 млн евро +11%
3 «Реал» (Испания) — 620 млн евро +7%
4 «Бавария» (Германия) — 592 млн евро +25%
5 «ПСЖ» (Франция) — 542 млн евро +12%
…21 «Зенит» (Россия) — 180 млн евро -8%
ТВ-ПРАВА: РОССИЯ — АУТСАЙДЕР
Согласно докладу УЕФА, лидером в этом показателе является Англия — каждый клуб премьер-лиги получил в среднем 113,6 миллионов евро за трансляции матчей. Чемпионат России находится лишь на 14 месте. Его опережают и Португалия, и Дания, и даже Румыния с Польшей. Причем доходы с ТВ-прав в России снизились на 18 процентов. В минусе также чемпионаты Греции, Австрии и Швейцарии. Кстати, ТВ-трансляции составляют всего 4% от общего дохода российских клубов, что является самым низким показателем в топ-20.
Страна
Доход от ТВ-прав
В среднем на клуб
Рост доходов
Процент от общего числа доходов
1 Англия
2,271 млн евро
113,6 +4%
46%
2 Италия
1,013 50,7 +6%
51%
3 Испания
937 46,8 +28%
37%
4 Германия
751 41,7 +16%
28%
5 Франция
502 25,1 +1%
34%
…13 Румыния
25 1,8 +7%
43%
14 Россия
29 1,8 -18%
4%
15 Шотландия
19 1,6 +12 13%
ЗАРПЛАТЫ В РОССИИ: 31 МИЛЛИОН НА КЛУБ
Уровень зарплат в европейском футболе в среднем повысился на 8,6 процентов. Англия и в этом рейтинге впереди всех. Каждый из 20 английских клубов потратил в среднем по 153,9 миллиона евро на зарплаты. Это вдвое больше, чем идущая на втором месте Германия (75,3), и в пять раз больше, чем Россия.
1. Англия. Всего: 3,077 млн евро
Клуб в среднем: 153,9 2. Германия. Всего: 1,356 млн евро
Клуб в среднем: 75,3 3. Испания. Всего: 1,430 млн евро
Клуб в среднем: 71,5 4. Италия. Всего: 1,365 млн евро
Клуб в среднем: 68,2 5. Франция. Всего: 1,021 млн евро
Клуб в среднем: 51.0 6. Россия. Всего: 502 млн евро
Клуб в среднем: 31,3 ДОЛГИ: ЦСКА В КОМПАНИИ «БЕНФИКИ» И «ПСЖ»
УЕФА отмечает, что в целом ситуация с чистой задолженностью клубов начинает улучшаться. И приводит список 20 команд с самыми большими проблемами. ЦСКА, единственный представитель России, располагается на 12 строчке по соседству с «ПСЖ» и «Сандерлендом». Самая высокая задолженность на данный момент у «Манчестер Юнайтед».
1 «Манчестер Юнайтед» (Англия) — 561 млн евро
2 «Бенфика» (Португалия) — 309 млн евро
3 «Интер» (Италия) — 303 млн евро
4 «Ювентус» (Италия) — 283 млн евро
5 «Ливерпуль» (Англия) — 272 млн евро
6 «Атлетико» (Испания) — 271 млн евро
7 «Рома» (Италия) — 255 млн евро
8 «Лион» (Франция) — 254 млн евро
9 «Валенсия» (Испания) — 242 млн евро
10 «Милан» (Италия) — 210 млн евро
…12 ЦСКА (Россия) — 195 млн евро
ВОЗРАСТ
Согласно отчету УЕФА, в России и Турции выступают самые возрастные игроки — средний возраст 27,1. Следом идут чемпионаты Англии, Италии и Испании — 26,9. Самые молодые футболисты выступают в Голландии 23,8 лет.
ПОСЕЩАЕМОСТЬ
Российского чемпионата нет в десятке самых посещаемых лиг Европы. Последнее место в топ-10 занимает Португалия со средним показателем 11838 зрителей за матч.
Зато сразу два клуба, «Краснодар» и «Спартак», улучшили посещаемость домашних матчей более чем на пять тысяч зрителей. В Краснодаре построили один из лучших стадионов Европы, а красно-белые привлекли новую аудиторию благодаря успешной игре.