УЕФА: выручка «Зенита», долги ЦСКА и 502 миллиона на зарплаты в России

ДОХОДЫ ЕВРОПЕЙСКИХ ЛИГ За шестилетний период (с 2010 по 2016 годы) клубы 16 из 20 европейских лиг приумножили свои доходы. Англия по этому показателю уходит в отрыв — каждый клуб премьер-лиги в среднем увеличил доход на 110 миллионов евро. Российская премьер-лига располагается на шестой позиции. Ее клубы стали зарабатывать на 5,4 миллиона больше. Тем не менее, в России доходы растут медленнее всего, вторая по этому показателю из топ-6 — Италия.

Рост за шесть лет Место в рейтинге

Средний доход клуба (за шесть лет)

Процент роста доходов

+2,206 млн евро

1 Англия

110,3 82%

+1,049 2 Германия

58,3 64%

+886 3 Испания

44,3 54%

+428 4 Италия

21,4 27%

+411 5 Франция

20,5 38%

+86 6 Россия

5,4 14%

«ЗЕНИТ» В ТОП-30 Список из 30 клубов с самой большой выручкой включает лишь один российский — «Зенит». Он расположился на 21-й строчке. Доходы клуба в 2016 году составили 180 миллионов евро. Больше всего денег получил « Манчестер Юнайтед » — 689 миллионов евро, причем его доходы выросли сразу на 32 процента. А самым успешным по росту доходов (на 66%) стал «Лион». В среднем же клубы увеличивали свои заработки на 12 процентов за год.

1 «Манчестер Юнайтед» (Англия) — 689 млн евро +32%

2 «Барселона» (Испания) — 620 млн евро +11%

4 «Бавария» (Германия) — 592 млн евро +25%

5 «ПСЖ» (Франция) — 542 млн евро +12%

…21 «Зенит» (Россия) — 180 млн евро -8%

ТВ-ПРАВА: РОССИЯ — АУТСАЙДЕР

Согласно докладу УЕФА , лидером в этом показателе является Англия — каждый клуб премьер-лиги получил в среднем 113,6 миллионов евро за трансляции матчей. Чемпионат России находится лишь на 14 месте. Его опережают и Португалия, и Дания, и даже Румыния с Польшей. Причем доходы с ТВ-прав в России снизились на 18 процентов. В минусе также чемпионаты Греции, Австрии и Швейцарии. Кстати, ТВ-трансляции составляют всего 4% от общего дохода российских клубов, что является самым низким показателем в топ-20.

Страна

Доход от ТВ-прав

В среднем на клуб

Рост доходов

Процент от общего числа доходов

1 Англия

2,271 млн евро

113,6 +4%

46%

2 Италия

1,013 50,7 +6%

51%

3 Испания

937 46,8 +28%

37%

4 Германия

751 41,7 +16%

28%

5 Франция

502 25,1 +1%

34%

…13 Румыния

25 1,8 +7%

43%

14 Россия

29 1,8 -18%

4%

15 Шотландия

19 1,6 +12 13%

ЗАРПЛАТЫ В РОССИИ: 31 МИЛЛИОН НА КЛУБ

Уровень зарплат в европейском футболе в среднем повысился на 8,6 процентов. Англия и в этом рейтинге впереди всех. Каждый из 20 английских клубов потратил в среднем по 153,9 миллиона евро на зарплаты. Это вдвое больше, чем идущая на втором месте Германия (75,3), и в пять раз больше, чем Россия.

1. Англия. Всего: 3,077 млн евро

Клуб в среднем: 153,9 2. Германия. Всего: 1,356 млн евро

Клуб в среднем: 75,3 3. Испания. Всего: 1,430 млн евро

Клуб в среднем: 71,5 4. Италия. Всего: 1,365 млн евро

Клуб в среднем: 68,2 5. Франция. Всего: 1,021 млн евро

Клуб в среднем: 51.0 6. Россия. Всего: 502 млн евро

Клуб в среднем: 31,3 ДОЛГИ: ЦСКА В КОМПАНИИ «БЕНФИКИ» И «ПСЖ»

УЕФА отмечает, что в целом ситуация с чистой задолженностью клубов начинает улучшаться. И приводит список 20 команд с самыми большими проблемами. ЦСКА, единственный представитель России, располагается на 12 строчке по соседству с «ПСЖ» и «Сандерлендом». Самая высокая задолженность на данный момент у «Манчестер Юнайтед».

1 «Манчестер Юнайтед» (Англия) — 561 млн евро

2 «Бенфика» (Португалия) — 309 млн евро

3 «Интер» (Италия) — 303 млн евро

4 «Ювентус» (Италия) — 283 млн евро

5 «Ливерпуль» (Англия) — 272 млн евро

6 «Атлетико» (Испания) — 271 млн евро

7 «Рома» (Италия) — 255 млн евро

8 «Лион» (Франция) — 254 млн евро

9 «Валенсия» (Испания) — 242 млн евро

10 «Милан» (Италия) — 210 млн евро

…12 ЦСКА (Россия) — 195 млн евро

ВОЗРАСТ

Согласно отчету УЕФА, в России и Турции выступают самые возрастные игроки — средний возраст 27,1. Следом идут чемпионаты Англии, Италии и Испании — 26,9. Самые молодые футболисты выступают в Голландии 23,8 лет.

ПОСЕЩАЕМОСТЬ

Российского чемпионата нет в десятке самых посещаемых лиг Европы. Последнее место в топ-10 занимает Португалия со средним показателем 11838 зрителей за матч.