Опубликован рейтинг криптостолиц-2017

"В рейтинг топ-10 криптостолиц мира, составленный искусственным интеллектом, вошли Нью-Йорк, Куала-Лумпур, Сингапур, Лос-Анджелес, Дубай, Джакарта, Гонконг, Сидней, Дели. В рейтинг стран вошли США (со значительным отрывом), Индия, Малайзия, Нигерия, Австралия, Канада, Германия, Индонезия, Сингапур, ОАЭ", — говорится в сообщении. Нью-Йорк, Куала-Лумпур и Сингапур возглавили рейтинг криптостолиц мира 2017 года, говорится в результатах исследования Международной децентрализованной ассоциации криптовалют и блокчейна (International Decentralized Association of Cryptocurrency and Blockchain — IDACB).

Регуляторы данных стран пока окончательно не легализовали криптовалюты, но создали условия для ведения торгов на криптобиржах, майнинга и проведения ICO внутри страны.

Данный рейтинг был составлен искусственным интеллектом. Он по заданию ассоциации изучил информацию в сети по всем мировым событиям 2017 года и их влиянию на цены криптовалют. Искусственный интеллект также использовал открытые данные об итогах ICO, о количестве ICO-стартапов, о росте рынков блокчейн-технологий, об аудитории социальных сетей и видеохостингов, интересующейся темами "Блокчейн", "ICO", "Майнинг", "Криптовалюты", "Криптотрейдинг", "Биткоин", "Ethereum", "Цифровая валюта", "Электронные деньги". Всего было проанализировано более 10 миллиардов источников за 2017 год.