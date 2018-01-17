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Российский рынок на подъёме: продажи автобусов выросли на 13%, грузовиков — на 50%
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Российский рынок на подъёме: продажи автобусов выросли на 13%, грузовиков — на 50% 

Wroom.ru 17 января 2018
Фото: Wroom.ru
Агентство «Автостат» опубликовало итоги продаж лёгких коммерческих автомобилей, грузовиков и автобусов в России в 2017 году.
За прошлый год в России продали 109 тысяч лёгких коммерческих автомобилей, что на 17% больше, чем годом ранее. Почти половину рынка занимает марка ГАЗ, а самой популярной моделью стала «Газель Некст». Второе и третье место — у УАЗа и коммерческих моделей «Лады», а лидером среди иномарок стал Ford, увеличивший продажи на 75%.
Продажи новых легких коммерческих автомобилей в России в 2017 году Марка Количество, шт. Изменение, % 1 ГАЗ 47798 +14 2 УАЗ 20046 +6 3 Лада 10172 +31 4 Ford 8775 +75 5 Mercedes-Benz 7998 +21 6 Volkswagen 4962 +8 7 Fiat 1912 -8 8 Peugeot 1864 +53 9 Hyundai 1782 +14 10 Citroen 1582 +71  Спрос на тяжёлые грузовики в прошлом году вырос сразу в полтора раза, до 80 тысяч единиц. Лидером рынка остаётся КамАЗ, прибавивший 31%, следом идут марки ГАЗ и Volvo.
Объём рынка автобусов — 12 тысяч машин, по сравнению с 2016 годом он вырос на 13%. Шесть и десяти проданных в прошлом году автобусов несут марку ПАЗ: это предприятие продало 7,6 тысяч единиц техники. Менее популярны автобусы ЛиАЗ и НефАЗ, спрос на которые снизился, а самой популярной иностранной маркой с пятикратным ростом продаж стал китайский Yutong.
Продажи новых грузовых автомобилей в России в 2017 году Марка Количество, шт. Изменение, % 1 КамАЗ 26402 +31 2 ГАЗ 7777 +7 3 Volvo 5978 +247 4 Scania 5699 +126 5 Mercedes-Benz 5623 +173 6 MAN 4735 +113 7 МАЗ 3882 +17 8 Isuzu 3696 +47 9 DAF 3656 +287 10 Урал 3266 +23
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