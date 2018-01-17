Пенсионные накопления жителей Литвы достигнут трех миллиардов евро

ВИЛЬНЮС, 17 янв — Sputnik . Накопления литовцев в пенсионных фондах приближаются к трем миллиардам евро, сообщает LRT со ссылкой на Ассоциацию инвестиционных и пенсионных фондов (АИПФ).

В 2017 году они выросли на 17 процентов — до 2,911 миллиарда евро, при этом пятая часть этой суммы — доходы, полученные от инвестиций.

По данным АИПФ, только за прошлый год пенсионные фонды второго уровня увеличили сбережения на 106,4 миллиона евро. С начала деятельности пенсионные фонды уже заработали 571,2 миллиона евро. Общий взвешенный доход всех пенсионных фондов достиг 4,51%, при этом акционные пенсионные фонды заработали 9,17%.

За прошлый год 43,5 тысячи человек присоединились к системе накопительных пенсий, в настоящее время число участников составляет почти 1,3 миллиона человек. С начала работы фондов гражданам передали пенсии на 113,1 миллиона евро.

"2017 год был стабильным и благоприятным для инвестиций — средний долгосрочный доход является положительным. Наилучшие результаты показали пенсионные фонды, которые инвестировали преимущественно в акции", — сказал глава АИПФ Шарунас Рузгис.

По его словам, международный опыт долгосрочных инвестиций показывает, что любые негативные изменения, например, кризис 2008 года, позже обязательно компенсируются.

Как подчеркнул Рузгис, популярность пенсионных фондов растет среди молодого населения страны.

"Мы также обратили внимание на то, что среди участников фондов второго уровня выросло число молодых людей, которые хотят сделать вклад в свои будущие накопления. Это объяснимо, поскольку на фоне ухудшения демографических показателей и старения населения невозможно обеспечить себе достойную старость, если не позаботишься о ней сам", — отметил он.

Глава ассоциации добавил, что у молодежи есть лучшие возможности для увеличения своих вкладов, поскольку результаты участия в программе накоплений второго уровня зависят от времени хранения средств.

Система пенсионных накоплений второго уровня была разработана для уменьшения нагрузки на Фонд социального страхования (Sodra).

В Литве 2016 году на одного пенсионера приходилось 3,5 экономически активных граждан, но к 2030 году соотношение может уменьшиться до 2,1.