Рубль будут ослаблять принудительно

Минфин определился с датами и объемом новых интервенций на валютном рынке. Скупать доллары на Московской бирже ведомство будет с 15 января по 6 февраля и потратит на это 257,1 млрд рублей. Именно столько правительство рассчитывает получить в качестве дополнительных доходов от цен на нефть выше 40 долларов за баррель.

Это рекордная сумма за все время операций, которые стартовали в феврале прошлого года. По сравнению с декабрем их объем вырастет на 25%, по сравнению с ноябрем — в 2,1 раза, а октябрьский показатель будет превышен почти впятеро. Ежедневно на бирже федеральное казначейство будет приобретать 265 млн долларов и за весь период накопит порядка 4,5 млрд, подсчитали аналитики Cбербанк CIB.

Без неожиданностей

На самом деле, никаких сюрпризов не случилось. С 1 января 2018 года Минфин перешел на новую формулу закупки валюты: теперь объемы операций зависят не от прогнозного, а от фактического курса рубля и от долларовой цены на нефть.

Еще 26 декабря глава ведомства Антон Силуанов сообщил, что при стоимости черного золота дороже 60 долларов за баррель за год министерство потратит на валюту 2,8 триллиона рублей. Это в 3,5 раза больше, чем в прошлом году, когда на подобные операции ушло 829 млрд рублей. При таком раскладе Минфин может приобрести 45 млрд долларов, фактически скупив всю свободную валюту на рынке, прогнозирует ЦБ РФ.

В доллары будет вложено 18% доходов федерального бюджета (15,26 трлн рублей), или каждый шестой собранный с налогоплательщиков рубль. Сумма, выделенная на скупку валюты, практически сравняется с расходами бюджета на национальную оборону (2,9 трлн рублей в 2017 году), на 25% превысит запланированные траты на поддержку национальной экономики (2,2 трлн рублей), и почти в шесть раз — годовые расходы на образование (626 млрд рублей), пишет Finanz.ru.

Спекуляции ради стабильности

«Решение Минфина скупать валюту в ещё большем объёме, чем в прошлом году, оправдано декабрьской стабильностью рубля на фоне рекордных покупок валюты и ростом стоимости нефти, так как именно доходы от нефти и газа идут на покупку валюты», — считает ведущий аналитик Amarkets Артем Деев. Тем более что сейчас валюту можно купить дешевле, чем в прошлом году. По мнению эксперта, данный резерв необходим для поддержания стабильной платёжеспособности страны по внешним выплатам.

Вместе с тем, валютные интервенции Минфина сильно смахивают на масштабную государственную спекуляцию с целью ослабить рубль. Когда на рынок выкидывают много рублей, закономерно растет предложение и падает курс национальной валюты.

Безусловно, министерство действуют в согласии с ЦБ, который не позволит опустить рубль слишком глубоко и резко, но легкая девальвация в интересах экспортеров, чтобы получить фору на внешних рынках, государству действительно выгодна, напомнила «Ридусу» завкафедрой экономики и финансов факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Алла Дворецкая.

Выйти из тупика

Укрепление рубля не устраивает российское правительство, согласен с коллегой директор Института актуальной экономики Иван Антропов.

«Основные доходы государственного бюджета идут от нефти, которая продается за доллары, соответственно, чем рубль дешевле, тем проще пополнять бюджет, — поясняет аналитик. — С этим как раз есть определенные проблемы. К концу прошлого года был полностью исчерпан Резервный фонд, остался только Фонд национального благосостояния, которого хватит на два года, не более, если его не пополнять, а только расходовать. Тут мы утыкаемся в тупик, и самый простой путь выхода из него, который видит правительство, — сбить курс рубля. К тому же это может помочь нашим производителям-экспортерам, хоть их и немного в принципе».

Изменение формулы закупки валюты — не единственный шаг в сторону решения данной задачи. В этом году Минфин также сможет напрямую выходить на биржу (раньше все эти сделки проводились через ЦБ), и это намного сильнее повлияет на курс рубля.

«Валютный рынок у нас достаточно маленький, узкий, и объемы, которыми располагает Минфин, будут оказывать довольно-таки сильное давление на курс рубля, снижая его», — говорит И. Антропов.

Короткая передышка

Усилия Минфина не бесплодны, отмечают аналитики. C начала октября нефть Brent подрожала на 13 долларов (25%), а рубль смог укрепиться к доллару всего на 90 копеек (около 1,5%). Между тем, именно рекордный рост цен на черное золото позволил российской валюте заметно приободриться в начале нового года.

Но уже в январе-феврале курс рубля может сменить направление движения и просесть, считает И. Антропов. «Первая цель, которую мы можем увидеть в ближайшее время, — порядка 65 рублей за доллар», — прогнозирует он. Однако до середины марта ослабление «деревянного» будет относительное спокойное и несильное благодаря предстоящим выборам президента.

Накануне голосования необходимо поддерживать лояльность населения к правительству и нельзя допускать серьезного напряжения в обществе, а дешевый рубль выгоден экспортерам, но для большинства простых граждан означает дальнейший рост цен на продукты в условиях, когда доходы продолжают падать. Поэтому стремительное ослабление рубля начнется уже ближе к середине весны, когда ЦБ и Минфин получат больше свободы, и изменения станут куда более динамичными.

Укрепление рубля долго не продлится, предупреждают эксперты, поэтому тем, у кого есть планы приобретения товаров и услуг, завязанных на иностранную валюту, например, путевок за границу или дорогостоящих импортных вещей, стоит задуматься об этом прямо сейчас.

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