Цена на нефть преодолела психологический рубеж

Цена на нефть марки WTI впервые с декабря 2014 года превысила отметку в $63 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов. Стоимость февральских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 2,19% — до $63,08 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте увеличились на 1,55% — до $68,83 за баррель.

Цены на нефть растут после обнародования доклада управления энергетической информации министерства энергетики США, в котором средняя стоимость нефти WTI в 2018 году прогнозируется на уровне $55,33.