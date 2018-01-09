Биткоину предрекли скорый крах

Финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич рассказал изданию «Дни.ру», что ожидает основные криптовалюты в новом году.

По мнению Купцикевича, в скором времени биткоин может быть вытеснен с рынка быстрыми, дешевыми и гибкими проектами вроде Ethereum или Gram Павла Дурова.

Кроме того, эксперт прогнозирует исчезновение до 60% бесперспективных альткоинов. Однако сама технология, на которой они созданы, будет использоваться повсеместно.

Самые большие надежды эксперты возлагают на Ethereum, по их мнению, эта криптовалюта может стать главной к концу 2018 года.