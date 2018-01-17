Биткоин упал ниже психологической отметки

Курс биткоина упал ниже психологической отметки

Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) по состоянию на 5.25 мск подешевела на 12% — упав ниже психологической отметки в 10 тысяч долларов, до 9,8 тысячи долларов. Об этом свидетельствуют данные портала CoinMarketCap.

Другие популярные криптовалюты также торгуются в минусе. Так, цена на Ethereum снизилась 10% до 1,045 долларов, Ripple потерял 15%, его теперь цена чуть больше доллара.

Капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 494 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится около 34% всего рынка. Ранее представитель немецкого банка Deutsche Bank посоветовал не вкладывать средства в криптовалюты. "Мы не рекомендуем делать это. Это только для тех, кто инвестирует спекулятивно. Существует реальный риск полной потери вложенных денег", — сказал Мюллер.