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Биткоин обрушился на четверть
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Биткоин за сутки обрушился на четверть 

Lenta.ru 6 часов назад
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Курс биткоина за сутки упал на 25,1 процента. Об этом свидетельствуют данные портала Coinmarketcap.

По состоянию на 02:25 мск 17 января за монету предлагают 10 913 долларов США, на нижнем пике, зафиксированном в 01:34 мск, единица криптовалюты торговалась за 10 194 доллара. Другие криптовалюты из первой сотни также демонстрируют серьезное падение, от 2,85 до 44,49 процента, за исключением Tether, выросшей на 2,88 процента.

Ночью 16 января биткоин торговался на уровне 13-13,5 тысяч долларов.

16 января глава Европейского управления по надзору за рынком ценных бумаг Стивен Мейджор заявил агентству Bloomberg, что инвесторы должны быть готовы потерять все деньги, вложенные в биткоины. По его мнению, экстремальная волатильность биткоина делает его использование в качестве валюты бессмысленным.

Ранее в январе курс биткоина начал падать после того, как Южная Корея объявила о намерении его запретить: в ночь на 11 января на фоне новостей криптовалюта подешевела на 11 процентов.

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