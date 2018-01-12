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Курс гривны побил исторический антирекорд
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Курс гривны побил исторический антирекорд 

РИА Новости 7 часов назад
Фото: РИА Новости

Гривна опустилась ниже исторического минимума по отношению к евро и рублю, сообщает Украина.ру.

Антирекорд был побит после того, как курс евро в стране вырос за сутки на 21 копейку, перешагнув психологическую отметку в 34 гривны.

При этом психологическая отметка, представлявшая собой соотношение украинской валюты и рубля "один к двум", также была пройдена. Сейчас за десять российских рублей можно купить 4,99 гривны.

Как напоминает издание, после обвала украинской валюты в 2014 году курс опустился до показателя 3 к 1. В начале 2015 года он уже близко подходил к отметке 2 к 1, однако до сих пор не оказывался ниже этого уровня.

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