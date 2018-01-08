«Доллары сейчас — не самая лучшая валюта». Во что лучше инвестировать средства?

Новый год вселяет оптимизм в инвесторов. Нефть, которая обновила трехлетние максимумы, укрепила рубль: в первые дни 2018-го он подорожал по отношению к доллару на 80 копеек, к евро — на 75.

Правда, в минувшую пятницу произошла корректировка, но с окончанием праздников трейдеры надеются на позитивное открытие российских торгов на Мосбирже.

Андрей Диргин, начальник отдела аналитики «Альфа Forex»:

«Мы видим, что сейчас российские эмитенты дорожают в Лондоне. Скорее всего, завтра среди лидеров роста на фондовых торгах будут акции «Роснефти», «ЛУКОЙЛа», ВТБ. Все это также поддержит аппетит инвесторов к инструментам, которые деноминированы в российской валюте, соответственно, также поддержат и курс российского рубля. Наш прогноз — до конца января укрепление рубля будет продолжаться на фоне, в общем-то, устойчивого роста мировых котировок нефти. Скорее всего, ее средневзвешенная цена в первом квартале будет 67,5 долларов за баррель марки Brent. Безусловно, это сможет поддержать курс российского рубля. Поэтому, в общем-то, инвесторы сейчас настроены позитивно в отношении крупных развивающихся рынков, в том числе, и российского. Единственным сдерживающим фактором, который может немного огорчить и испортить настроение инвесторов, это возможное принятие персональных санкций со стороны властей США в отношении российских физических лиц и крупных предпринимателей».

Но поводов к укреплению рубля пока больше, считает руководитель операций на валютном и денежном рынкам Металлинвестбанка Сергей Романчук:

«Скорее всего, может продолжиться тенденция, за которой мы наблюдали, особенно не участвуя в рынке, то есть укрепление рубля, так как накопился внешний для рубля позитивный фон в виде продолжения роста цен на нефть и также некоторого прибавления стоимости валют других развивающихся рынков. Скорее всего, он был отыгран только в основном иностранными трейдерами, которые участвуют в торгах и, возможно, не всеми российскими участниками. Плюс за это время накопилась опять же некоторая экспортная выручка, которую тоже нужно продавать, в то время как импорт в январе традиционно сезонно падает. Как правило, потребительский бум приходится на декабрь, поэтому внутренние факторы тоже, скорее, в укрепление рубля. Ослабление рубля может быть связано с какой-то коррекцией, но об этом говорить пока рано. Глобально это, конечно, то, что будет происходить вокруг санкций американских, то, что может существенно обвалить рубль в том случае, если они коснутся государственных российских бумаг — облигаций. С другой стороны если все ограничится только санкциями против индивидуальных предпринимателей, бизнесменов, может быть, это даже дополнительно укрепит рубль в силу того, что какую-то часть валютных средств, скажем так, спасают санкции, а может быть она переведена в рубли».

Насколько сейчас выгодно инвестировать в валюту и чего ждать от рубля в 2018-м? Об этом Business FM спросила начальника аналитического департамента УК «БК Сбережения» Сергея Суверова:

— На этой неделе, я думаю, рынок будет ждать, прежде всего, ситуацию на рынке нефти, и ситуация в Иране, наверное, будет в центре внимания. Если волнения в стране пойдут на спад, то соответственно, нефть может несколько скорректироваться вниз. Я думаю, что тема Ирана будет на первом месте. Каких-то макроэкономических дайджестов или заседаний ЦБ на этой неделе не ожидается.

— А если делать прогноз на перспективу, то насколько сейчас выгодно инвестировать в валюту? И если да, то в какую?

— Я думаю, что начало года показало, что доллары, наверное, являются сейчас не самой лучшей валютой. Дело в том, что на рынках, прежде всего, преобладают настроения покупки рискованных валют, поэтому я думаю, что нужно сохранять инвестиции в евро, потому что он может несколько вырасти относительно доллара, во всяком случае, в первом квартале. Ну и, наверное, я бы посоветовал увеличить все-таки инвестиции в рублях, то есть не полностью заходить в рубль, потому что много рисков, но, возможно, увеличить вложения в рубль. Есть вероятность, что он может еще больше укрепиться в первом квартале.

На время новогодних каникул, с 30 декабря по 8 января, Центробанк установил официальные курсы: доллара — 57 рублей 60 копеек, евро — 68 рублей 87 копеек.