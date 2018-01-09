Криптовалютные биржи закрылись от натиска пользователей

Криптовалютные биржи закрылись от натиска новых пользователей

Крупные биржи Bitfinex в Гонконге, Binance в Шанхае и Bittrex в США перестали регистрировать новые аккаунты из-за их массового притока. Об этом пишет Cointelegraph.

Шанхайская и гонконгская биржи приостановили регистрацию в конце 2017 года, а американская перекрыла доступ новым пользователям 5 января. Представители бирж объясняют это необходимостью обновить инфраструктуру. Та, что имеется, сейчас уже не справляется с большим числом запросов.

К примеру, на шанхайской бирже ежедневно регистрируются 250 тысяч пользователей. После такого решения криптоволюта подорожает еще больше, считает блокчейн-консультант и исследователь криптовалют Денис Смирнов:

— На самом деле, мера эта совершенно нестрашная, учитывая то, что сразу несколько разных бирж заявили о таких вещах. Следует, я думаю, поверить в то, что действительно вся ситуация заключается в том, что после Нового года весьма и весьма активно люди начали обращать внимание на рынок криптовалют. Если быть точным, то рынок альткоинов именно. И поэтому биржи, которые достаточно активно ими торгуют, стали весьма популярными в последнее время. По крайней мере, те биржи, которыми я пользуюсь, действительно на некоторое время приостанавливали пользовательскую регистрацию. Насколько я знаю, они стараются по мере возможностей обновлять программное обеспечение, серверы, чтобы все больше и больше пользователей получило возможность для регистрации. Я думаю, в этом нет ничего страшного и через несколько дней буквально все уже вернется к нормальной ситуации.

— То есть последствий в связи с этим никаких не должно быть?

— Единственные последствия — криптовалютный рынок получит новое, достаточно большое количество инвесторов и, как следствие, может дополнительно еще немножко вырасти.

Полностью возобновить добавление пользователей биржи по торговле криптовалютами обещают не позднее 15 января.