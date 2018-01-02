Евро начал год с нокаута доллару

Курс доллара на первых торгах 2018 года, которые прошли сегодня, снизился до четырехмесячных минимумов к евро. Об этом сообщает агентство Reuters.

Европейская валюта завершила 2017 год с лучшими результатами, чем доллар. Также евро укрепился к доллару на 0,3 процента до 1,2046 доллара.

По мнению стратега FX Societe Generale в Лондоне Элвина Тана, евро помогают "яркие экономические перспективы в еврозоне". И, как считает Тан, эта тенденция будет продолжаться. Он прогнозирует, что к середине года евро укрепится до 1,25 доллара.

В 2017 году индекс доллара к корзине из шести мировых валют упал более чем на 9,8 процента, что стало самым низким годовым показателем с 2003 года. Китайский юань также вырос до 6,4922 за доллар, что является самым высоким показателем с сентября прошлого года.

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Старший аналитик глобальных рынков в Sumitomo Mitsui Banking Corporation в Сингапуре Сатоши Окагава считает, что снижению курса доллара поспособствовало падение показателя 10-летней доходности Казначейства США к концу 2017 года.

На Московской бирже торги начнутся 3 декабря. Курс доллара ЦБ на сегодня составляет 57,60 рубля, а евро — 68,86 рубля.