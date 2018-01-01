Ещё
Аналитики рассказали о курсе рубля в 2018 году
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Аналитики рассказали о курсе рубля в 2018 году 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: РИА Новости

Курс доллара может немного вырасти в 2018 году, не исключают аналитики, опрошенные "Российской газетой". Самым сложным для российской валюты периодом могут оказаться первые месяцы наступившего года.

Уже в первом квартале 2018 года российскую валюту ожидают вызовы, прогнозирует главный аналитик Нордеа Банка Денис Давыдов. Ключевой из них — возможное расширение американских санкций на российский госдолг. Если санкции будут расширены, вероятным станет вариант запрета на приобретение новых российских облигаций федерального займа (ОФЗ). В целом рынок российского госдолга стал более зависим от внешних потоков капитала, констатирует Давыдов. "Нерезиденты владеют 32,7 процента ОФЗ, находящихся в обращении (26,9 процента в начале года), и 36,6 процента суверенных еврооблигаций. Однако данные уровни не являются экстремальными и вполне соответствуют средним показателям для развивающихся стран", — рассказывает аналитик. В случае распространения санкций на суверенный долг курс рубля может просесть на 5-10 процентов. В конце 2018 года Давыдов прогнозирует курс доллара в 61 рубль.

По оценке аналитика "Финама" Сергея Дроздова, сгладить негативные для рубля факторы помогут относительно высокие цены на нефть. На фоне соглашения по ограничению добычи сырья странами ОПЕК+, продленного до конца 2018 года, баррель нефти будет торговаться в широком диапазоне 55-65 долларов, прогнозирует он. В результате, по мнению Дроздова, по итогам следующего года курс доллара будет находиться в диапазоне 58-60 рублей, евро — 68-70 рублей.

Главный аналитик Бинбанка Наталья Ващелюк допускает и сезонное укрепление рубля в начале года. По ее словам, курс доллара может приблизиться и к уровню 57 рублей. Колебания на валютном рынке должно снизить новое бюджетное правило, считает она. С января Минфин начал определять объем закупок иностранной валюты в резервы на дополнительные нефтегазовые доходы не по прогнозному, а по фактическому курсу рубля. Такой механизм, по расчетам ведомства, должен снизить процикличность операций на валютном рынке к трансграничным потокам спекулятивного капитала. Радикально повлиять на курс рубля эти действия не должны, вероятнее всего, они уже учтены в котировках, говорит Ващелюк. По ее мнению, в течение 2018 года ожидается достаточно стабильная динамика валютного рынка и курс доллара в диапазоне 57-60 рублей.

Полный прогноз курса валют смотрите на Рамблер Финансах.

Российская Газета: последние новости
Криптовалюта Ripple вышла на второе место в мире по капитализации Откуда в Петербурге взялись свердешевые квартиры В Саранске отложили повышение платы за проезд в общественном транспорте
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россию ждет аномальный март
Резервный фонд России прекратил существование
Взбешенный Джигарханян готовится к мести
Путин рассказал о своей семье
Праздничный шпагат Волочковой возмутил россиян
Видео
00:46
Названа возможная причина ЧП на Сахалине
Происшествия Пожары
Кадыров прочитал стихотворение россиянам
Политика
01:43
Автор клипов про Поклонскую выпустил новогодний ролик
Общество
05:35
Новогоднее шоу в Дубае установило рекорд Гиннесса
В мире
02:50
На стоянке в Ливерпуле сгорели 1400 автомобилей
Пожары Происшествия
01:37
Допрос петербургского террориста попал на видео
Криминал Происшествия
00:46
В Южно-Сахалинске в новогоднюю ночь сгорела городская елка
Происшествия
00:40
В Швейцарии шаурму запустили в стратосферу
В мире
Американец показал, как убирать снег с помощью дрифта
США В мире
00:59
Опубликованы снятые из космоса кадры Крымского моста
Наука и техника Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение