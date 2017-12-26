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Озвучена реальная стоимость биткоина
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Озвучена реальная стоимость биткоина 

ТК «Звезда» 5 часов назад
Фото: Reuters

По мнению аналитиков американского банка Morgan Stanley, настоящая стоимость биткоина может быть равна нулю.

Финансовые эксперты и аналитики банка Morgan Stanley провели исследование с целью выяснить, насколько оправдана стоимость биткоина и каков его реальный вес в экономических отношениях. Об этом сообщает Business Insider.

Эксперты пришли к выводу, что самая популярная криптовалют имеет сущностное отличие от золота или официальной валюты, в первую очередь из-за отсутствия привязки к процентной ставке. В связи с этим биткоин представляет собой даже не валюту, а платежную сеть с отсутствующей комиссией за переводы.

Таким образом, биткоин не имеет «реального веса», и его стоимость целиком зависит от востребованности платежной системы. Если криптовалютная технология не будет широко использоваться для оплаты и не станет основой расчетной системы, реальная стоимость биткоина будет равна нулю.

Кроме того, аналитики сравнили объем транзакций биткоинов с объемом транзакций реального валютного рынка. В первом случае суточный объем составляет три миллиарда долларов, а во втором — пять триллионов.

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