Доллар преодолел психологическую отметку

Курс американской валюты на Московской бирже упал ниже 58 рублей, сообщает ТАСС.

В ходе сегодняшних торгов курс доллара снизился на 40 копеек, опустившись таким образом ниже 58 рублей (до 57,97) впервые со 2 ноября 2017 года.

Ранее крупнейший коммерческий банк Дании, Danske Bank, назвал рубль «недооцененным» по отношению к доллару. Обзор валютного рынка, который подготовила кредитная организация, советует инвесторам ставить на значительное укрепление российской валюты к американской — до 52,5 рублей за один доллар.

Между тем местные эксперты в середине декабря заявили «Московскому комсомольцу», что в 2018 году российской валюте грозит обвал. По их мнению, причинами этого могут стать падение нефтяных котировок из-за возможного отказа стран ОПЕК от сделки по сокращению количества добываемой нефти, потенциальное ужесточение монетарной политики Федрезерва США, которое укрепит доллар, или же вероятное расширение американских санкций, которые объявят «бойкот» облигациям федерального займа России.

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