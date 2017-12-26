Доллар «катится под откос»

Доллар взял курс к новым минимумам

Глеб Задоя, руководитель департамента аналитики компании "АНАЛИТИКА Онлайн":

— Доллар катится под рождественский откос по отношению к рублю, коридор 58-58,5 рубля за доллар остается основным. А по сравнению с предыдущей неделей на фоне повышения цен на нефть, понижения индикатора российского риска в терминах индекса CDS кредитно-дефолтных свопов и ослабления позиций доллара США по отношению к корзине валют развивающихся рынков доллар уверенно катится к новым минимумам.

Компании в России в этот раз подготовились к выплатам по кредитам, поэтому нагрузка на валютный сектор не привела к ажиотажу на рынке, кроме того, Роснефть и ЦБ также не стали играть против рубля, и скачков на несколько процентов не будет.

При этом на внешнем рынке за последнюю неделю хедж-фонды и другие спекулянты нарастили чистую длинную позицию по рублю еще на 4894 контракта, или на 28%, до 22 226 фьючерсов, по отчетам Комиссии по торговле сырьевыми фьючерсами США (CFTC). При этом хедж-фонды ставят на укрепление рубля уже 16-ю неделю подряд. Что, как не такая позиция, характеризует реальное отношение к экономике России?!

Внешние факторы продолжают влиять на оценку рубля, но основной поставщик новостей сейчас — самый крупный участник, США. Международные резервы России в США на 22 декабря составили более $431 млрд, сообщил ЦБ РФ. По состоянию на предыдущий срок замера, т.е. за неделю, они увеличились почти на $1 млрд из-за положительной переоценки портфеля и операций по счетам Минфина России. Как обычно, ЦБ не сообщает, что он будет делать конкретно в ближайшее время, но интервенций не предвидится.

Кроме того, на американские биржи начинает влиять фактор "биткоиновой" лихорадки, когда торги криптовалютами начнут оттягивать на себя часть ликвидности с других площадок по торговле производными инструментами, но сейчас это просто изменения стоимости цифровой "валюты". Санкции до конца января выбывают из повестки дня, поэтому эти новости можно считать поддержкой рублю, а вот нефтяной рынок только радует.

Страны ОПЕК+ за ноябрь месяц выполнили сделку по сокращению добычи нефти на 122%, отмечается по итогам заседания технического мониторингового комитета (JMMC). Этот фактор, один из дополнительных поддерживающих на данный момент рынок "китов", также растет в нашу пользу.

Валюта будет идти в коридоре 58,5-59 рублей за доллар, 68,5-69 рублей за евро по окончанию недели. Во вторник и среду рубль будет оцениваться выше, т.е. в пределах 58,5 за доллар и 69 за евро, из-за технического отскока, ведь даже то небольшое количество инвесторов, что находятся на рынке, не готово двигаться дальше без серьезных стимулов.

Самый выгодный курс обмена валют смотрите на Рамблере