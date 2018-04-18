И. о. ректора омского педуниверситета за год заработал 2,5 млн рублей

И.о. ректора омского педуниверситета за год заработал 2,5 млн рублей. Об этом сообщается на сайте вуза.

На сайте Омского государственного педагогического университета опубликовали информацию о доходах руководства вуза. Так, в 2017 году доход и. о. ректора Геннадия Косякова составил 2,5 млн рублей. При этом 262 тысячи рублей — его доход от педагогической и научной деятельности. А 50,7 тысяч рублей он получил в виде вознаграждения за оказание услуг ФГБУ «Росаккредагентству».

У Геннадия Косякова в собственности три квартиры. Две из них он купил по договору долевого строительства. Своего автомобиля у и.о. ректора нет. Его жена в 2017 году заработала свыше 150 тысяч рублей.

Напомним, ранее появились сведения о доходах руководителей других омских вузов. Так, ректор госуниверситета Якуб заработал в 2017 году 2,7 млн рублей, а ректор ОмГТУ Косых — 5,5 млн рублей.