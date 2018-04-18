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И. о. ректора омского педуниверситета за год заработал 2,5 млн рублей
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И. о. ректора омского педуниверситета за год заработал 2,5 млн рублей 

АиФ-Омск 25 минут назад
Фото: АиФ-Омск
И.о. ректора омского педуниверситета за год заработал 2,5 млн рублей. Об этом сообщается на сайте вуза.
На сайте Омского государственного педагогического университета опубликовали информацию о доходах руководства вуза. Так, в 2017 году доход и. о. ректора Геннадия Косякова составил 2,5 млн рублей. При этом 262 тысячи рублей — его доход от педагогической и научной деятельности. А 50,7 тысяч рублей он получил в виде вознаграждения за оказание услуг ФГБУ «Росаккредагентству».
У Геннадия Косякова в собственности три квартиры. Две из них он купил по договору долевого строительства. Своего автомобиля у и.о. ректора нет. Его жена в 2017 году заработала свыше 150 тысяч рублей.
Напомним, ранее появились сведения о доходах руководителей других омских вузов. Так, ректор госуниверситета Якуб заработал в 2017 году 2,7 млн рублей, а ректор ОмГТУ Косых — 5,5 млн рублей.
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