Рубль отреагировал на решение Трампа

Курс рубля вырос на сообщениях СМИ, что Трамп отложил санкции против России

Рубль перешел к росту и значительно дорожает к доллару и евро на сообщениях СМИ, что США решили отложить новые санкции против РФ , следует из данных Московской биржи

Никки Хейли. В понедельник издание Washington Post со ссылкой на источники сообщило, что президент США Дональд Трамп решил приостановить введение новых экономических санкций против России, которые в воскресенье анонсировала постпред США в ООН

На этой новости рубль подскакивал к доллару на 82 копейки, к евро — на 75 копеек.

По состоянию на 21.56 курс доллара расчетами "завтра" падает на 63 копейки — до 61,42 рубля, курс евро — на 55 копеек, до 76,01 рубля, следует из данных Московской биржи.