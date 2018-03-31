В Кемерово выберут меру пресечения двоим фигурантам дела о пожаре

КЕМЕРОВО , 31 мар — РИА Новости . Заводский районный суд выберет меру пресечения двоим новым фигурантам дела о пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», сообщили РИА Новости в суде.

Накануне в Кемерово прошли новые задержания. Фигурантами дела стали гендиректор компании-собственника здания Юлия Богданова и глава инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилия Комкова.

"Заседания начнутся с 11.00 (7.00 мск)", — сообщил секретарь суда.

В пятницу СК заявил, что Богданова, будучи ответственной за соблюдение пожарной безопасности, неоднократно получала уведомления от подчиненных о недостатках системы противопожарной безопасности. При этом она, занимаясь лишь сдачей в аренду новых торговых площадей, не предпринимала никаких мер к устранению недостатков.

Следователи провели обыск дома у Богдановой. Ожидается, что до конца дня ей будет предъявлено обвинение по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 219 УК РФ (Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц).

Позже стало известно о задержании начальника инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилии Комковой. В отношении нее возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями. Из сообщения СК РФ также стало известно, что сгоревший ТЦ «Зимняя вишня» был возведен самовольно, без разрешения на строительство.

"По версии следствия, она (Комкова — ред.) не приняла мер по пресечению эксплуатации самовольно возведенного здания торгово-развлекательного комплекса «Зимняя вишня» в городе Кемерово без разрешения на строительство, что повлекло гибель посетителей торгового центра", — говорится в сообщении.

Пожар в четырехэтажном торговом центре произошел 25 марта. По последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе «Хромая лошадь» в Перми (2009, 153 жертвы).