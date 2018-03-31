Ещё
В Кемерово выберут меру пресечения двоим фигурантам дела о пожаре
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Кемерово выберут меру пресечения двоим фигурантам дела о пожаре 

РИА Новости 51 минуту назад
Фото: Вечерняя Москва
КЕМЕРОВО, 31 мар — РИА Новости. Заводский районный суд выберет меру пресечения двоим новым фигурантам дела о пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», сообщили РИА Новости в суде.
Накануне в Кемерово прошли новые задержания. Фигурантами дела стали гендиректор компании-собственника здания Юлия Богданова и глава инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилия Комкова.
"Заседания начнутся с 11.00 (7.00 мск)", — сообщил секретарь суда.
В пятницу СК заявил, что Богданова, будучи ответственной за соблюдение пожарной безопасности, неоднократно получала уведомления от подчиненных о недостатках системы противопожарной безопасности. При этом она, занимаясь лишь сдачей в аренду новых торговых площадей, не предпринимала никаких мер к устранению недостатков.
Следователи провели обыск дома у Богдановой. Ожидается, что до конца дня ей будет предъявлено обвинение по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 219 УК РФ (Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц).
Позже стало известно о задержании начальника инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилии Комковой. В отношении нее возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями. Из сообщения СК РФ также стало известно, что сгоревший ТЦ «Зимняя вишня» был возведен самовольно, без разрешения на строительство.
"По версии следствия, она (Комкова — ред.) не приняла мер по пресечению эксплуатации самовольно возведенного здания торгово-развлекательного комплекса «Зимняя вишня» в городе Кемерово без разрешения на строительство, что повлекло гибель посетителей торгового центра", — говорится в сообщении.
Пожар в четырехэтажном торговом центре произошел 25 марта. По последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе «Хромая лошадь» в Перми (2009, 153 жертвы).
Ранее по делу о пожаре были задержаны, а затем заключены под стражу пятеро обвиняемых: управляющая ТЦ «Зимняя вишня» Надежда Судденок, технический директор компании-собственника ТЦ (ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат») Георгий Соболев, руководитель компании «Системный интегратор», которая была разработчиком системы противопожарной безопасности в ТЦ «Зимняя вишня», Игорь Полозиненко и сотрудник «Системного интегратора», отвечавший за монтаж и исправность пожарной сигнализации в ТЦ, Александр Никитин и сотрудник ЧОПа, который, как полагает следствие, отключил систему оповещения при пожаре Сергей Антюшин.
Свечи, цветы и игрушки\: в России и за рубежом скорбят по погибшим в Кемерово
РИА Новости: последние новости
Глава Нацбанка Казахстана попробовал себя в роли выпускающего РИА Новости Комитет СБ ООН по КНДР ввел санкции против 21 компании Венесуэла считает новые санкции США преступлением против человечности
 Ещё 30 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У США нашелся «более жесткий» вариант ответа России73
Стали известны заработки на реалити-шоу38
Голую Бузову застыдили после трагедии в Кемерово12
В Лондоне хотят закрыть российское «логово шпионов»9
Капитан рассказал, что британцы искали на борту самолета36
Видео
01:08
Появилось видео спасения детей из горящей «Зимней вишни»
Происшествия
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
01:12
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги
Экономика Статьи
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
00:48
Заворотнюк перепутали с Бабкиной
Шоу-бизнес
00:29
Стриженова закатила мужу сцену ревности
Шоу-бизнес
04:11
Собянин рассказал о благоустройстве Новой Москвы
Новости Москвы
04:03
РФ потребовала от Британии сократить посольство
Политика Войска
00:30
На севере Манчестера произошёл пожар
Пожары Происшествия
04:08
Малышева спасла Азизу от депрессии
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение