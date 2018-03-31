В Кемерово выберут меру пресечения двоим фигурантам дела о пожаре 

КЕМЕРОВО, 31 мар — РИА Новости. Заводский районный суд выберет меру пресечения двоим новым фигурантам дела о пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», сообщили РИА Новости в суде.
Накануне в Кемерово прошли новые задержания. Фигурантами дела стали гендиректор компании-собственника здания Юлия Богданова и глава инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилия Комкова.
"Заседания начнутся с 11.00 (7.00 мск)", — сообщил секретарь суда.
В пятницу СК заявил, что Богданова, будучи ответственной за соблюдение пожарной безопасности, неоднократно получала уведомления от подчиненных о недостатках системы противопожарной безопасности. При этом она, занимаясь лишь сдачей в аренду новых торговых площадей, не предпринимала никаких мер к устранению недостатков.
Следователи провели обыск дома у Богдановой. Ожидается, что до конца дня ей будет предъявлено обвинение по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 219 УК РФ (Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц).
Позже стало известно о задержании начальника инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилии Комковой. В отношении нее возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями. Из сообщения СК РФ также стало известно, что сгоревший ТЦ «Зимняя вишня» был возведен самовольно, без разрешения на строительство.
"По версии следствия, она (Комкова — ред.) не приняла мер по пресечению эксплуатации самовольно возведенного здания торгово-развлекательного комплекса «Зимняя вишня» в городе Кемерово без разрешения на строительство, что повлекло гибель посетителей торгового центра", — говорится в сообщении.
Пожар в четырехэтажном торговом центре произошел 25 марта. По последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе «Хромая лошадь» в Перми (2009, 153 жертвы).
Ранее по делу о пожаре были задержаны, а затем заключены под стражу пятеро обвиняемых: управляющая ТЦ «Зимняя вишня» Надежда Судденок, технический директор компании-собственника ТЦ (ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат») Георгий Соболев, руководитель компании «Системный интегратор», которая была разработчиком системы противопожарной безопасности в ТЦ «Зимняя вишня», Игорь Полозиненко и сотрудник «Системного интегратора», отвечавший за монтаж и исправность пожарной сигнализации в ТЦ, Александр Никитин и сотрудник ЧОПа, который, как полагает следствие, отключил систему оповещения при пожаре Сергей Антюшин.
Свечи, цветы и игрушки\: в России и за рубежом скорбят по погибшим в Кемерово