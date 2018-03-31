Бастрыкин: число фигурантов дела о пожаре в ТЦ в Кемерове будет расти 

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Следствие предполагает задержание новых фигурантов по уголовному делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове, где погибли 64 человека. Как сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, об этом заявил председатель СК Александр Бастрыкин на встрече с родственниками погибших и пострадавшими при пожаре.
"Следствие не ограничится лишь теми задержаниями, которые уже состоялись, — круг лиц будет расширяться", — сказал Бастрыкин. Он добавил, что проверяются все без исключения версии причин пожара, в том числе озвученные в средствах массовой информации.