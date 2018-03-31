Арестован еще один фигурант дела о пожаре в Кемерове 

Экс-глава кемеровского госстройнадзора Танзиля Комкова арестована до 25 мая. Такое решение принял сегодня Заводский районный суд Кемерова. Следственный комитет усматривает в действиях Комковой, руководившей ведомством до 2014 года, признаки злоупотребления должностными полномочиями. По версии следствия, она не приняла мер по пресечению эксплуатации самовольно возведенного в 2013 году здания торгово-развлекательного комплекса «Зимняя вишня». Ранее сегодня суд арестовал до 25 мая гендиректора компании, которой принадлежало здание сгоревшего ТРЦ «Зимняя вишня» Юлию Богданову. По версии следствия, она приняла решение об увеличении площадей, проводила перепланировки ради прибыли, это затруднило эвакуацию во время пожара.