Золото дорожает на фоне сохранения неопределенности вокруг Сирии

МОСКВА , 13 апр /ПРАЙМ/. Цена золота в пятницу вечером поднимается, инвесторы по-прежнему видят неопределенность в ситуации вокруг Сирии , следует из данных торгов.

По состоянию на 22.02 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 6,6 доллара, или на 0,49% — до 1348,5 доллара за тройскую унцию. Стоимость майского фьючерса на серебро поднималась на 1,04% — до 16,645 доллара за унцию.

В четверг Трамп написал в своем Twitter, что он никогда не говорил, когда произойдет атака в Сирии: «может быть, очень скоро или совсем не скоро». Его новое заявление несколько ослабило напряженность вокруг ситуации с Сирией.

В понедельник Дональд Трамп обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Он заявил, что Соединенные Штаты в ближайшее время предпримут ответные действия, не исключив военных мер. В среду американский президент написал в Twitter, что России стоит быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии.

Золото традиционно считается безопасным активом, поэтому в случае геополитической неопределенности спрос на него растет.