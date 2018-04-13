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Золото дорожает на фоне сохранения неопределенности вокруг Сирии
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Золото дорожает на фоне сохранения неопределенности вокруг Сирии 

Прайм 39 минут назад
Фото: RT на русском
МОСКВА, 13 апр /ПРАЙМ/. Цена золота в пятницу вечером поднимается, инвесторы по-прежнему видят неопределенность в ситуации вокруг Сирии, следует из данных торгов.
По состоянию на 22.02 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 6,6 доллара, или на 0,49% — до 1348,5 доллара за тройскую унцию. Стоимость майского фьючерса на серебро поднималась на 1,04% — до 16,645 доллара за унцию.
" (Президент США — ред.) Дональд Трамп выразил некоторые сомнения в его вчерашнем утреннем твите, но опасность все еще присутствует… Мы вернулись к состоянию холодной войны", — цитирует агентство Рейтер консультанта Quantitative Commodity Research Питера Фертига (Peter Fertig).
В четверг Трамп написал в своем Twitter, что он никогда не говорил, когда произойдет атака в Сирии: «может быть, очень скоро или совсем не скоро». Его новое заявление несколько ослабило напряженность вокруг ситуации с Сирией.
В понедельник Дональд Трамп обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Он заявил, что Соединенные Штаты в ближайшее время предпримут ответные действия, не исключив военных мер. В среду американский президент написал в Twitter, что России стоит быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии.
Золото традиционно считается безопасным активом, поэтому в случае геополитической неопределенности спрос на него растет.
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Комментарии  Ещё 5 источников 
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