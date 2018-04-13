Как изменятся цены на золото после обострения геополитической ситуации в мире

Сложная внешнеполитическая ситуация спровоцировала взлёт цен на золото в начале недели. Биржевые котировки драгметалла обновили двухмесячный максимум — $1345 за тройскую унцию. Впрочем, смягчение риторики американских властей привело к удешевлению фьючерсов до $1338 во время торгов 13 апреля. Снижению цен также способствовало укрепление доллара США, поскольку инвесторы ожидают ужесточения политики Федрезерва . Почему участники глобального рынка по-прежнему считают золото страховкой от рисков — в материале RT.

На открытии торгов в пятницу, 13 апреля, цены на золото перешли к снижению после резкого роста в течение недели. Согласно данным нью-йоркской биржи Comex, апрельские фьючерсы на драгметалл дешевели на 1,3% — до $1338 за тройскую унцию.

Максимальных значений котировки на драгоценный металл достигали в среду, 11 апреля. Так, цена за тройскую унцию обновила двухмесячный максимум — $1345. По мнению опрошенных RT аналитиков, причиной резкого удорожания золота стали прежде всего геополитические риски.

Напряжённость ситуации на Ближнем Востоке усилилась после сообщений, что в ночь на 8 апреля в Восточной Гуте якобы была проведена химическая атака. Вашингтон обвинил правительственные войска Сирии в использовании незаконного оружия.

Москва опровергла обвинения в адрес Дамаска . Однако президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов применить ракеты против Сирии, и посоветовал России «готовиться к ударам». Тем не менее 12 апреля Трамп смягчил риторику, отметив, что ракетный удар по Сирии может быть нанесён «очень скоро или совсем не скоро».

«Взлёт цен на золото 11 апреля целиком связан с неопределённостью, возникшей из-за конфликта в САР. Как только напряжение стало спадать, котировки вернулись в традиционный диапазон», — подчеркнул в разговоре с RT генеральный директор фонда ICBF Антон Махновский.

Опрошенные RT эксперты также не исключают, что рост котировок на золото связан с обеспокоенностью инвесторов относительно торгового конфликта между США и Китаем

Идеальный актив

«Золото — идеальный безопасный актив, к которому инвестиционный мир прибегает, когда возникает потребность в страховании рыночных рисков. Когда агрессивные заявления Трампа смягчили два последующих сообщения, волнения улеглись», — отметила в разговоре с RT аналитик Alpari Анна Бодрова

Эксперт назвала ещё один фактор, оказавший понижающее давление на золото. Речь идёт об информации ФРС США. В четверг, 12 апреля, Федрезерв опубликовал протоколы мартовского заседания, посвящённого денежно-кредитной политике. Регулятор прогнозирует ускорение темпов роста экономики США в следующие несколько лет. Поэтому в ФРС ожидают ускорения достижения годовой инфляции на уровне 2%.

Инвесторы расценили высказывания Федрезерва как сигнал к дальнейшему ужесточению денежно-кредитной политики. В результате доллар США в четверг укрепился по отношению к евро на 0,4% — до $1,23 за евро. По данным Bloomberg, курс доллара укрепился к корзине валют шести основных торговых партнёров США на 0,3% — до 89 пунктов.

Как отмечают аналитики, существует традиционная взаимосвязь снижения стоимости золота и укрепления доллара: цена драгметалла номинирована в американской валюте, поэтому обычно эти два актива движутся в обратной корреляции.

Ожидание взлёта

Ситуация в Сирии останется основным фактором, определяющим котировки золота в ближайшей перспективе, считают опрошенные RT аналитики. По прогнозу Антона Махновского, стоимость драгметалла в краткосрочной перспективе будет удерживаться в диапазоне $1300—1360 за тройскую унцию.

«С учётом нестабильной ситуации в Сирии золото сейчас может консолидироваться в пределах $1340—1350 за тройскую унцию. Однако стоит понимать, что любое обострение ближневосточного конфликта — в теории или, что ещё хуже, на практике — тут же поднимет цену на золото до $1400», — отметила Анна Бодрова.

По мнению эксперта, в целом рынок драгметаллов выглядит сбалансированным, несмотря на нестабильность в первом квартале текущего года.

Как уточнил Антон Махновский, в настоящий момент в восходящем тренде находится палладий — в 2017 году его цена выросла на 67% до $1 124 за тройскую унцию. Платина подорожала на 13,3% — до $1 020, серебро колебалось в диапазоне от $15,50 до $18,50.

«Однако ценовые тренды на другие драгоценные металлы отличаются от золота. Они также зависят от курса доллара, однако гораздо сильнее — от глобального экономического роста, что обосновано значительным промышленным использованием. Поэтому инвесторам также необходимо отслеживать глобальны макроэкономические показатели», — резюмировал Махновский.