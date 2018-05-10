Во сколько обошлось празднование Дня Победы в городах СКФО?

Вечерний фейерверк 9 мая поразил жителей и гостей Ставрополя скромностью. Это не удивительно, если учесть, что его заказывали по 44 Федеральному закону «О контрактной системе в сфере закупок… ». При начальной цене тендера в 400 тысяч рублей правительство края заключило договор с фирмой «Оранжевое небо» за 299 тысяч рублей.

По данным сайта Единой информационной системы в сфере закупок, почти столько же бюджет края потратил на казачье шествие по площади Ленина. Тендер назывался «Участие казаков, членов казачьих обществ СОКО ТВКО, в параде, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне». Единственный поставщик — СОКО ТВКО — выиграл тендер и заключил контракт на 270 тысяч рублей.

Дороже всего бюджету края 9 мая обошёлся концерт Ольги Кормухиной на Крепостной горе — в 1 млн 341,7 тысяч рублей. Выступавшая до неё вокальная группа «Чистые голоса» стоила лишь 314 тысяч рублей.

451 тысячу рублей в крае потратили на межэтническую акцию «Победа одна на всех», 136 тысяч рублей — на атрибутику эстафет «Голос Победы» и «Знамя Победы».

Салюты в этот день на Ставрополье запускали за бюджетный счёт также Минеральные Воды (за 297 тысяч рублей) и Курский район (за 99,5 тысяч рублей). А вот Апанасенковский район ограничился баннерами за 42,7 тысяч рублей и сувенирами за 62 тысячи рублей.

Ингушетии тендеры на салюты объявляли Магас Малгобек . Администрация Магаса закупила их оптом на весь год за 960 тысяч рублей, а Малгобеку фейерверк в День Победы обошёлся в 450 тысяч рублей. Ещё около полутора миллионов рублей республика потратила на саму организацию праздника.

Нальчик выпустил в небо 495 тысяч рублей, а Прохладный всего лишь 50 тысяч рублей. Ещё миллион ушёл на подготовку республиканской столицы к Дню Победы.