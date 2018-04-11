Преступность: 15 самых опасных городов в мире

Москва, 11 апреля — «Вести. Экономика». Опубликован Crime Index, который позволяет оценить уровень преступности в разных городах мира. В частности, в рейтинге 2018 года оценивались 327 городов из разных стран мира. Отмечается, что в самом конце рейтинга — европейские города, где индекс преступности довольно низкий. Верхние строчки рейтинга занимают города Латинской Америки. Здесь традиционно негативное влияние оказывают такие факторы, как наркотрафик и связанная с наркотиками преступность. Ниже мы расскажем о 15 городах мира с самым высоким индексом преступности. 15. Сан-Паулу, Бразилия

Индекс преступности: 72,41Индексы преступности и насилия в городе остаются очень высокими, особенно в периферийных районах и соседних муниципалитетах. Город Сан-Паулу также известен как центр торговли контрабандной, пиратской и фальсифицированной продукцией, прежде всего такая торговля осуществляется в нескольких районах в центре города, таких как улица 25 марта, ул. Санта-Ифижения и районах возле станций метро. 14. Порт-Элизабет, ЮАР Индекс преступности: 73,19Город простирается на 16 км вдоль залива Алгоа, являясь одним из крупнейших морских портов в ЮАР. Сегодня город является частью Городского округа Бухта Нельсона Манделы с населением 1 152 115 жителей. 13. Сан-Сальвадор, Сальвадор

Индекс преступности: 73,53Он является главным культурным, административным, а также бандитским центром страны. Город находится на юго-западе, в долине реки Амакас. Сан-Сальвадор давно заслужил себе титул бандитской столицы. В год здесь совершается до полутысячи убийств, и на сто тысяч жителей приходится около 50 тяжёлых преступлений. Далеко не все туристы решаются выходить на улицу сами, во всяком случае чтобы гулять по отдаленным районам 12. Рио-де-Жанейро, Бразилия

Индекс преступности: 76,98Рио-де-Жанейро — город контрастов. На склонах окрестных гор ютятся убогие жилища. Это беднейшие районы города — фавелы. В городе насчитывается несколько тысяч фавел. По сути, это мини-государства в государстве. Федеральные власти в дела фавел практически не вмешиваются. В большинстве фавел уровень жизни очень низкий, часто здесь нет элементарных удобств, школ, больниц и т. п. и, как следствие всего этого, крайне неблагоприятная криминогенная обстановка и ужасное санитарное состояние. Рио-де-Жанейро известен очень высоким уровнем преступности, в том числе наркоторговли, которая в основном сконцентрирована в районах густонаселенных фавел, практически не контролируемых органами государственной власти и полицией (власть в них фактически принадлежит наиболее влиятельным наркокартелям). 11. Порту-Алегри, Бразилия

Индекс преступности: 77,07Порту-Алегри — город в Бразилии, столица штата Риу-Гранди-ду-Сул. Порту-Алегри — один из важнейших городов Южной Бразилии, являющийся культурным, образовательным и политическим центром региона. В Порту-Алегри самый высокий уровень жизни среди бразильских столиц штатов. Тем не менее, уровень преступности здесь также высок. 10. Ресифи, Бразилия

Индекс преступности: 77,47Ресифи — город и муниципалитет в Бразилии, столица штата Пернамбуку. Уровень преступности высокий, что типично для крупных городов Бразилии. Согласно официальной статистике здесь 47,89 насильственных смертей на 100 тыс. человек. Таким, образом, Ресифи — это один из самых опасных городов не только в Бразилии, но и в мире. 9. Порт-оф-Спейн, Тринидад и Тобаго

Индекс преступности: 77,75Порт-оф-Спейн— столица Республики Тринидад и Тобаго, её политический, экономический и культурный центр. В настоящее время в городе находятся резиденции президента и правительства республики. В последние годы в Порт-оф-Спейне успешно реализуется план финансово-экономического развития города и ведется строительство новых промышленных предприятий, призванных обеспечить значительное количество рабочих мест для жителей города. 8. Претория, ЮАР Индекс преступности: 78,52Претория — административная (место расположения органов исполнительной власти) столица ЮАР (одна из «трех столиц» ЮАР наряду с Кейптауном (законодательная) и Блумфонтейном (судебная), де-факто является национальной столицей страны. Один из самых современных городов Африки. Претория — город больших контрастов, ее окружают пояса трущоб. В Претории, несмотря на довольно быстрый рост численности негритянского среднего класса, большинство по-прежнему составляет белое население, хотя в таких пригородах, как Сосганване и Аттеридгевилль, практически все население является черным. 7. Сальвадор, Бразилия

Индекс преступности: 78,75Сальвадор часто называют культурной столицей Бразилии. Многовековая история, смешение культур, традиций и обычаев сделали его символом уникальности и своеобразия бразильской нации. По уровню преступности Сальвадор стабильно входит в первую тройку крупных бразильских городов. 6. Йоханнесбург, ЮАР Индекс преступности: 78,86Йоханнесбург — крупнейший экономический и финансовый центр ЮАР, производящий 16% от всего ВВП страны. Центр города застроен небоскребами, в которых размещены офисы крупнейших банков, национальных промышленных компаний, транснациональных корпораций, фондовая биржа, крупные отели и т. п. А районы Хилброу и Берея вошли в список самых криминальных городских районов в мире. 5. Дурбан, ЮАР Индекс преступности: 79,21Дурбан — центр третьей по населению агломерации ЮАР после Йоханнесбурга и Кейптауна, расположен в городском округе Этеквини провинции Квазулу-Натал. Крупнейший порт в регионе. Серьезнейшей проблемой является крайне высокий уровень заболеваемости СПИДом в городе, который среди чернокожего населения доходит до 25%. Уровень преступности в городе высок даже по южноафриканским меркам, хотя в последние годы городским властям и полиции удалось добиться существенного прогресса в этом вопросе. Согласно официальным данным в городе случается 34,43 насильственных смертей на 100 тыс. человек. 4. Форталеза, Бразилия

Индекс преступности: 80,61Форталеза — город в Бразилии, столица штата Сеара. Пятый по величине город Бразилии. Согласно официальны данным здесь происходит 44,98 насильственных смертей на 100 тыс. человек. 3. Порт-Морсби, Папуа-Новая Гвинея

Индекс преступности: 80,68Несмотря на то, что у города есть своё правительство и управляющие, город прогибается под весом бандитских группировок, орудующих здесь. Для белокожих людей это место представляет особую опасность. Нападения совершаются из-за нехватки еды в районах и денег. 2. Каракас, Венесуэла

Индекс преступности: 82,55Каракас — столица Венесуэлы. Долгое время не было известно точных данных по насильственным преступлениям в Каракасе, однако в 2016 г. правительство выпустило официальные данные. В результате Каракас занял первое место в рейтинге самых жестоких городов мира. По официальным данным, здесь происходит 130,35 насильственных смертей на 100 тыс. человек. 1. Сан-Педро-Сула, Гондурас

Индекс преступности: 85,18Сан-Педро-Сула — второй по величине город Гондураса после Тегусигальпы. Город Сан-Педро-Сула считается одним из самых опасных населенных пунктов на Земле. Согласно официальным данным здесь происходит 112,09 насильственных смертей на 100 тыс. человек.