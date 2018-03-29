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Дмитрий Песков обвинил жертв Вайнштейна в лицемерии и проституции
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Дмитрий Песков обвинил жертв Вайнштейна в лицемерии и проституции 

ИД «Собеседник» 54 минуты назад
Дмитрий Песков заявил, что объявившие себя жертвами Харви Вайнштейна голливудские звезды являются проститутками.
Выдержку из интервью Пескова программе «В точку» приводит Русская служба «Би-би-си». Песков сравнил обвинения в адрес депутата Слуцкого со скандалом с продюсером Харви Вайнштейном, которого уличили в многолетних сексуальных домогательствах: «Вы знаете, мне это напоминает голливудских звёзд, которые стали звёздами, которые сделали многое, что не подобает понятию чести и достоинства. Но они это сделали, чтобы стать звёздами. Они заработали сотни миллионов долларов, и по истечении 10 лет они говорят, что Вайнштейн плохой».
Пресс-секретарь президента отметил, что считает лицемерными обвинения голливудских звезд: «Может быть он подонок, но никто же из них не пришёл в полицию, не сказал, что меня Вайнштейн изнасиловал. Нет! Хотела заработать 10 миллионов долларов. Как называется женщина, которая за 10 миллионов долларов переспала с мужчиной? Может быть грубо говорю, но она называется проститутка».
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