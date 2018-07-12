Переход Роналду отпугнул Неймара от трансфера в «Реал»

По информации Mundo Deportivo, бразилец планировал выступать в испанском клубе вместе с португальцем, а через пару лет стать лидером команды. Однако после перехода Роналду в «Ювентус» и ухода Зинедина Зидана с поста главного тренера «Реала», Неймар считает, что лучше остаться в составе парижан.

33-летний Роналду перешел в стан «бьянконери» из мадридского «Реала» во время текущего трансферного окна.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» продает по одной футболке Роналду в минуту.