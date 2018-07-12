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Переход Роналду отпугнул Неймара от трансфера в «Реал»
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Переход Роналду отпугнул Неймара от трансфера в «Реал» 

Газета.Ru 7 часов назад
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймара начал сомневаться в правильности перехода в мадридский "Реал" после ухода из «королевского клуба» форварда Криштиану Роналду, сообщает "Советский спорт".
По информации Mundo Deportivo, бразилец планировал выступать в испанском клубе вместе с португальцем, а через пару лет стать лидером команды. Однако после перехода Роналду в «Ювентус» и ухода Зинедина Зидана с поста главного тренера «Реала», Неймар считает, что лучше остаться в составе парижан.
33-летний Роналду перешел в стан «бьянконери» из мадридского «Реала» во время текущего трансферного окна.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» продает по одной футболке Роналду в минуту.
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