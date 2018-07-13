Модрич огорчен переходом Роналду в «Ювентус»

"Я хотел, чтобы Криштиану остался в «Реале». Он уникальный футболист. Жаль, что он ушел.

Я благодарен ему за все, что он сделал для «Реала». Желаю ему всего наилучшего, за исключением матчей, в которых он будет играть против «Реала», — цитирует Модрича Goal.

Португальский нападающий выступал за «Реал» с 2009 года, он является лучшим бомбардиром в истории клуба (450 забитых мячей в 438 матчах).

Ранее мадридский «Реал» потерял почти миллион подписчиков своего твиттер-аккаунта из-за ухода Роналду.