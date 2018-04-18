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В Самаре летняя «резина» стоит дороже, чем в РФ на 7%
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В Самаре летняя «резина» стоит дороже, чем в РФ на 7% 

Волга Ньюс 1 час назад
Средняя стоимость комплекта летних шин по стране составила более 6,8 тыс. рублей. В Самаре купить резину можно в среднем за 7,3 тыс. рублей. Это на 7% выше средней цены по стране.
Самые дорогие предложения на «Юле» оказались в Москве (почти 11 тыс. руб.), Екатеринбурге (почти 9,5 тыс. руб.), Иркутске (более 8,5 тыс. руб.), Новосибирске (8,3 тыс. руб.) и Красноярске (порядка 7,6 тыс. руб.).
Дешевле всего приобрести летние шины можно в Уфе и Владивостоке (почти 6 тыс. руб.), Севастополе (5,7 тыс. руб.), Сочи (5,2 тыс. руб.) и Саратове (5 тыс. руб.).
Немало на «Юле» и объявлений, предлагающих сезонное хранение шин. Услугу оценивают по стране в среднем почти в 1,5 тыс. рублей. Самые дорогие объявления оказались в Москве (более 1,5 тыс. руб.) и Санкт-Петербурге (1,4 тыс. руб.), а дешевые — в Нижнем Новгороде (750 руб.), Омске (750 руб.) и Уфе (570 руб.).
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 Ещё 2 источника 
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