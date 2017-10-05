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«Танцующий миллионер» потряс поклонников «рубашкоюбкой»

«Танцующий миллионер» потряс фанатов новым нарядом
Фото:
Итальянский предприниматель Джанлука Вакки, известный как «танцующий миллионер», опубликовал в своем Instagram-аккаунте фотографию в длинной красной рубашке, которую он надел как платье. В комментариях пользователи сети назвали наряд слишком женским.
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За день снимок набрал 240 тысяч лайков (на момент написания новости). Однако не все поклонники были впечатлены внешним видом Вакки, который подобрал под свое платье-рубашку высокие кроссовки-сапоги. «Осталось только губы помадой накрасить», — заметил один из подписчиков «танцующего миллионера».
В конце сентября Вакки опубликовал в своем Instagram-аккаунте фотографию в шляпе и майке с дыркой на груди. В комментариях пользователи раскритиковали его образ.
Джанлука Вакки — звезда Instagram, где у него свыше 10 миллионов подписчиков. В соцсети он выкладывает снимки, свидетельствующие о богемном образе жизни, а также публикует видео со своими зажигательными танцами. В сети Вакки прозвали танцующим миллионером.
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Джанлука Вакки
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