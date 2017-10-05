В России назвали города с самыми кривыми и длинными улицами

Москва стала победителем номинации "Самое большое число уникальных названий", передает НСН.



В Павловске обнаружили самую извилистую, в Перми самую длинную улицу. Чемпионом по улицам с изгибами и поворотами стал Сочи. Там находятся 15 из 100 самых извилистых улиц, тогда как в других городах — по одной-две.



Самых длинных улиц (9 из 100) больше всего в Москве. К слову, в среднем длина улиц в городах около 700 метров, хотя есть и такие, чья протяженность составляет и 100 метров, и даже 30.