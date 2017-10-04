Россияне получат госуслуги вместе с паспортом

Вместе с паспортом выдавать россиянам логин и пароль для доступа к порталу госуслуг. Такую идею обсудили на подкомиссии по электронным госуслугам правительственной комиссии по ИТ. Об этом рассказывают «Известия»

Предполагается, что всех граждан станут регистрировать в Единой системе идентификации и аутентификации, которая используется для доступа на портал госуслуг, при получении паспорта.

Ежегодно в РФ выдается порядка 7 миллионов паспортов, в том числе, порядка 1,4 миллиона гражданам, достигшим 14 лет. Также паспорт меняют в 21 год и в 45 лет.

По мнению экспертов, автоматическая регистрация на сайте госуслуг для россиян — отличная идея.

"Сейчас гражданину надо получить паспорт, потом зарегистрироваться на сайте госуслуг и посетить специальный центр для подтверждения личности, — отметил Арсений Щельцин . — Если доступ будут выдавать сразу при получении паспорта, это сильно сэкономит гражданам время. Кроме того, сильно увеличится прирост числа пользователей госуслуг. При получении паспорта личность гражданина уже верифицирована, ему нужно лишь дополнительно сообщить свой номер мобильного телефона и адрес электронной почты", — говорит директор по проектной деятельности Института развития интернета Арсений Щельцин.

На сегодняшний день в системе ЕСИА зарегистрированы 55,5 млн россиян.