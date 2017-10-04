Радикализм и деньги - секрет семейного счастья в США

Американцы с радикальными политическими взглядами чаще бывают счастливы в браке, чем американцы, придерживающиеся умеренных политических взглядов. К такому выводу пришел профессор социологии Университета штата Мэриленд Филипп Коэн по итогам своего исследования американских семей.



Как отмечается в материале агентства Bloomberg со ссылкой на результате работы Коэна, несмотря на то, что процедура развода стала куда менее болезненной, чем в 70-х года, число счастливых в браках людей заметно сократилось. Если в 1970-м году 68% американцев заявляли о том, что они счастливы в браке, то спустя 47 лет лишь 60% респондентов делают аналогичное заявление. Более того, мужчины чаще заявляют, что они счастливы в браке, чем женщины.

Эта информация коррелирует с другими исследованиями, свидетельствующими о том, что мужчины получают большую экономическую выгоду от брака, чем женщины. Неудивительно, что религиозность, которая обычно подчеркивает необходимость в семье и верность, также играет существенную роль в семейном счастье. Феномен с счастливыми американскими семьями, придерживающихся радикальных политических взглядов, Коэн объясняет обязательной необходимостью наличия общих взглядов для заключения такого брака.

"Возможно, что люди радикальными политическими взглядами с большей вероятностью будут иметь супруга, который согласен с ними", — сказал Коэн.

Однако из всех факторов, проанализированных Коэном, экономический фактор оказался определяющим в вопросе семейного счастья. Разрыв в доле счастливых в браке людей между представителями богатого и бедного класса населения достиг разрыва в 17 процентных пунктов. Как отмечает Коэн богатые люди могут позволить себе быть счастливее в браке. Они, как правило, менее подвержены стрессу, чем остальная часть населения. Они могут позволить себе взять отпуск и купить подарки своим супругам.