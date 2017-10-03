Причиной смерти основателя Playboy стала остановка сердца

Основатель журнала Playboy Хью Хефнер умер от остановки сердца и легочной недостаточности, сообщает издание Page Six со ссылкой на поступившее в его распоряжение свидетельство о смерти.

Как сообщает издание, за шесть дней до смерти Хефнер также страдал от кишечной палочки и заражения крови.



Вдова Хефнера 31-летняя Кристал Хефнер в понедельник впервые после смерти мужа сделала заявление. "Мое сердце разбито. Я все еще не верю. Он дал мне жизнь. Он дал мне направление. Он научил меня доброте. Он изменил мою жизнь, он спас меня. С ним я чувствовала себя любимой каждый день", — сказала она в интервью изданию People.

