Раскрыт тайный способ безотказно получить свежий заказ в «Макдоналдс»

Работник сети ресторанов «Макдоналдс» раскрыл безотказный способ получить свежий заказ: для этого нужно во время оплаты попросить квитанцию. Об этом сообщает The Mirror.

Камран Адан (Kamran Adan), работавший в лондонском кафе, объяснил, что квитанцию зачастую просят те клиенты, которые приходят поесть в качестве тайного покупателя. Она нужна им для последующего возмещения.



Поскольку тайные покупатели обычно оценивают качество пищи, обслуживания и еще несколько аспектов, сотрудники «Макдоналдс» стараются выполнить заказ идеально.



Адан также уточнил, что идеальное время для посещения — промежутки с 12 до 14, а также с 17 до 19 часов. Именно в эти отрезки времени предпочитают приходить тайные покупатели, чтобы их визит прошел как можно незаметнее.



В конце августа американка Дженнифер Мадрик обнаружила в игровом доме для детей в «Макдоналдс» игру с изображением «соблазняющей» обнаженной женщины и пожаловалась на это в соцсетях. По словам представителей сети ресторанов быстрого питания, игра существует уже более 10 лет, и ранее жалоб на нее не поступало.