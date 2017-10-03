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Синоптики: Ураган Мария приближается к центральной части России
Атмосферные фронты циклона, "подпитывающиеся" ураганом Мария, надвигаются на центральную часть России. Об этом рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина, сообщает "РГ".
По словам специалиста, влияние фронта будет заметно 3 и 4 октября, когда польются дожди. При этом средняя температура воздуха станет немного выше.
В Москве средняя температура в начале меся +7…8 градусов, к 7-8 октября чуть теплее +8…13 градусов.
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