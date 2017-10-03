Синоптики: Ураган Мария приближается к центральной части России

Атмосферные фронты циклона, "подпитывающиеся" ураганом Мария, надвигаются на центральную часть России. Об этом рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина , сообщает "РГ".

По словам специалиста, влияние фронта будет заметно 3 и 4 октября, когда польются дожди. При этом средняя температура воздуха станет немного выше.

В Москве средняя температура в начале меся +7…8 градусов, к 7-8 октября чуть теплее +8…13 градусов.