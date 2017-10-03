Во Франции ищут интровертов для жизни на острове с овцами и кроликами

Правительство Франции ищет пару, которая готова поселиться на крохотном необитаемом острове и самостоятельно за ним ухаживать. Этот остров располагается у побережья Бретани и прежняя пара решила переехать на материк, после 10 лет жизни здесь.

В архипелаге Молен располагается небольшой остров Кеменес, длина которого составляет не более 1,5 километра. В основном эту местность населяют тюлени, кролики и стадо карликовых овец уэссанской породы, но люди здесь не живут. Последние поселения покинули остров еще 25 лет назад, и Франция решила приобрести эту местность себе.

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Однако здесь не получилось сделать туристический комплекс или заповедник, взамен чего на острове находится ферма, которой управляет одно семейство. Предыдущие волонтеры самостоятельно держали хозяйство, ухаживали за местными животными и островом в основном, а также зарабатывали себе на жизнь. Обязательным условием жизни здесь является то, что постояльцы должны сами зарабатывать деньги на свое пропитание, поэтому прежняя пара нашла множество способов заработка.

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Пара занималась тем, что самостоятельно выращивала картофель для себя и на продажу, принимали туристов, а еще собирали съедобные водоросли. За 10 лет жизни здесь Давид и Суазик Кюиснье обзавелись детьми и решили переехать ближе к школе, чтобы потомство не росло вне общества. Хотя пара не чувствует себя отрезанными от цивилизации, так как с их острова видно населенные территории и материк, они пользуются гаджетами и часто принимают гостей.

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Остров дал им все для полноценной жизни: воду, еду и даже электричество. Семья рассказывает, что жизнь в этом месте стала для них незабываемым приключением и практически ежедневно происходили неожиданные вещи. Самым незабываемым для них стала одна находка — упавший воздушный шарик от пары из Дублина, которые вложили в него письмо, где рассказали о смерти их единственного ребенка.

Кюсинье до сих пор поддерживают с ними контакт благодаря телефону и социальным сетям. Новые жильцы должны поселиться на острове в 2018 году, а власти Франции уже подыскивают новых кандидатов. Всего на такую важную должность подали заявки 20 пар.