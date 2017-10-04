Бывшую жену Абрамовича застукали с новым поклонником

В среде светских корреспондентов и журналистов lifestyle-изданий стали активно муссироваться слухи, что Дарья Жукова после развода с Романом Абрамовичем нашла себе нового ухажера. В частности, Жукова сходила на свидание с греческим миллиардером и наследником судоходной империи Ставросом Ниархосом III. Парочку застали в одном из кафе в Нью-Йорка, где живет Ниархос.

О расставании после десятилетия совместной жизни Жукова и Абрамович официально заявили в августе этого года. Пара сообщила, что они собираются и дальше совместно заниматься воспитанием детей и работать над общими проектами. Сразу же после этой новости стали появляться многочисленные сообщения о том, что бывшие супруги уже подыскали себе новые пары, причем Дарью заподозрили в связи именно с миллиардером Ниархосом.