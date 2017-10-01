В Гидрометцентре развенчали мифы о погодных приметах

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что большинство народных примет о погоде не работают. Об этом сообщает "Интерфакс".



"Мы проводили исследования и выяснили, что не существует примет, которые бы оправдывались. Просто даже статистически значимых. Очень красная рябина к суровой зиме — да ничего подобного! Холодная зима и очень жаркое лето — тоже ничего подобного. Ну и так далее: курочка попила водичку в мартовский день и будет какое-то там лето — не оправдывается, и все тут. Ну никакой связи нет!", — сказал Вильфанд.



По его словам, появление примет связано с субъективным ощущением людей, а не с некими природными закономерностями. Однако, подчеркнул глава Гидрометцентра, среди примет есть исключения.



В частности, по словам Вильфанда, низко летающие ласточки указывают на возможный дождь, поскольку перед дождем в атмосфере увеличивается концентрация водяного пара, и у мошек, которыми питаются ласточки, намокают крылья. Кроме того, белый цвет солнца на закате указывает на особенности преломления солнечных лучей у фронтового раздела в атмосфере, что зачастую означает скорую смену погоды.

