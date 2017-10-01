Санкт-Петербург признан лучшим городом Европы для туристов

Санкт-Петербург назван победителем престижной премии World Тravel Аwards в номинации «Лучшее европейское городское направление». От имени города награду принял губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко

В своей речи он назвал оценку жюри заслуженной и отметил, что судьи высоко оценили потенциал города, сообщает Фонтанка. Также Петербург вошел в число финалистов в номинациях Лучший город Европы для непродолжительных поездок и Лучшее европейское круизное направление.