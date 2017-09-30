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Петербург признан лучшим туристическим городом Европы
Санкт-Петербург третий год подряд стал лауреатом престижной международной премии World Travel Awards. Он одержал победу в номинации "лучшее городское направление Европы".
"Мы выиграли в номинации как лучшее городское направление Европы. Нашими конкурентами были Рим и Вена, они вышли в финал. Это признание Петербурга как европейской столицы туризма", — заявил председатель комитета по развитию туризма города Андрей Мушкарев.
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