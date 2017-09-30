"Ужас": в сети прокомментировали нижнее белье для женщин, служащих в ВСУ

Пользователи Facebook раскритиковали проект нижнего белья для женщин-военнослужащих украинской армии, посоветовав разработчику примерить его на своей жене.



Снимки белья опубликовало на своей странице в Facebook Главное управление развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ. "В изготовленных изделиях мы не смотрели на ткань и цвет, это все-таки опытный образец. На нем отрабатываются эргономика, посадка изделия по фигуре, удобство проведения операций в различных положениях во время выполнения задач в полевых условиях", — говорится в сообщении.



Проект вызвал шквал негативных отзывов. Многие раскритиковали дизайн белья, другие пожелали, чтобы образцы не были введены до их увольнения из армии.



"Надеюсь, пока у меня не закончится контракт, этот ужас не воплотят в жизнь женщин-военнослужащих", — написала на своей странице пограничник Светлана Лилиана.



Оля Королева посоветовала автору проекта примерить белье на своей жене.



Пользователи предположили, что в разработке белья женщины участия не принимали.



А позже объяснили почему.



На сегодняшний день в рядах ВСУ проходят военную службу почти 24 тысячи военнослужащих-женщин, из которых 2916 офицеров (из них 42 полковника).