Во Франции нашли эскиз обнаженной Джоконды кисти Леонардо да Винчи

Во Франции нашли эскиз обнаженной Моны Лизы. Эксперты уверены, что «по крайней мере частично» он был нарисован знаменитым Леонардо Да Винчи , пишет Life.

Специалисты Лувра предполагают, что обнаруженный рисунок, сделанный углем, мог быть эскизом для легендарной картины.

«Это не плохая копия. Мы видим то, над чем в конце жизни Леонардо работал, параллельно создавая Мону Лизу», — заявил искусствовед Матье Делдик.

Отмечается, что руке Да Винчи принадлежит не вся картина. Как утверждают исследователи, знаменитый итальянец был левшой, а какой-то процент эскиза явно делал правша. Не оспаривается одно — эскиз принадлежит студии Да Винчи.