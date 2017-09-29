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Во Франции нашли эскиз обнаженной Джоконды кисти Леонардо да Винчи

Во Франции найдена обнаженная Мона Лиза
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Во Франции нашли эскиз обнаженной Моны Лизы. Эксперты уверены, что «по крайней мере частично» он был нарисован знаменитым Леонардо Да Винчи, пишет Life.
Специалисты Лувра предполагают, что обнаруженный рисунок, сделанный углем, мог быть эскизом для легендарной картины.
«Это не плохая копия. Мы видим то, над чем в конце жизни Леонардо работал, параллельно создавая Мону Лизу», — заявил искусствовед Матье Делдик.
Отмечается, что руке Да Винчи принадлежит не вся картина. Как утверждают исследователи, знаменитый итальянец был левшой, а какой-то процент эскиза явно делал правша. Не оспаривается одно — эскиз принадлежит студии Да Винчи.
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