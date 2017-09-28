Россияне отказались возвращаться в Сочи

Опрос, проведенный компанией Biletix, показал, что две трети туристов, побывавших в Сочи этим летом, не хотят возвращаться туда на отдых в следующем году. Об этом сообщает «Лента.ру».

При этом 20% респондентов заявили, что больше никогда не выберут Сочи в качестве места для отдыха.

53% опрошенных заявили, что могут порекомендовать отдых в Сочи своим знакомым.

Туристы также определили ряд недостатков отпуска в Сочи: высокие цены, грязные отели и непрофессионализм обслуживающего персонала. В качестве преимуществ побывавшие в Сочи россияне выделили благоприятный климат и красивую природу, выбор экскурсионных программ и развитая туристическая инфраструктура.

Опрос проводился среди 1,3 тысячи российских туристов.