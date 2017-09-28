Девушки израильской армии расплавили Инстаграм своей сексуальностью



Известно, что военная служба в Израиле обязательна, как для мужчин, так и для женщин. Первые служат три года, вторые — два. Девушкам разрешается служить в 83% войск армии обороны Израиля , включая боевые подразделения. Представительницы прекрасного пола могут выбрать провести годы службы в офисах Генштаба , больницах, образовательных учреждениях и других спокойных местах. Но некоторые осознанно и с гордостью записываются в танкисты, боевую пехоту, пограничную полицию и прочие боевые части. Интересно, что многих хрупких девушек ничуть не портит военная форма и М-16 через плечо. Наоборот, подчёркивает их красоту и женственность.

Чтобы доказать этого, военнослужащие израильтянки завели Instagram, куда выкладывают фотографии самых ярких представительниц армии Израиля. Под грубой солдатской формой скрываются соблазнительные женские изгибы и яркая индивидуальность, а фраза «Красота спасёт мир» обретает новый смысл. Инстаграм-сообщество уже по достоинству оценило этих сексуальных красоток. Предлагаем сделать это и вам! Ведь не зря более 50 тысяч человек с нетерпением ждут новых фотографий от очаровательных военнообязанных.