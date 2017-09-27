Ученые выяснили, что гигиеническая помада может быть опасна для здоровья

Французские ученые провели исследование качества гигиенической помады и обнаружили, что половина опытных образцов содержит отравляющие вещества. Об этом сообщает Local.



Исследование проводилось по заказу крупнейшей французской группы защиты интересов потребителей Que Choisir. Ученые проверили 21 образец бальзамов для губ разных фирм, в том числе крупных косметических брендов. Выяснилось, что в десяти из них содержатся канцерогенные вещества.



В некоторых видах гигиенической помады были обнаружены насыщенные углеводороды, которые при попадании в организм могут вызывать воспаление в лимфоузлах и печени. Авторы исследования предупреждают, что в составе бальзама для губ эти вещества особенно опасны, так как можно случайно проглотить небольшое количество помады.